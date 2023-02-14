Найбільше подешевшав євро: де у Кременчуці найвигідніше продати чи купити валюту 14 лютого

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 217

Євро продовжує дешевшати, долар зберіг свої позиції, а курс злотого майже не змінився. Гривня зміцнює свої позиції на валютному ринку як в Україні, так і в Кременчуці.

Зранку у вівторок в касах банків в Кременчуці долар США купують по 39,00 – 39,85 грн. Продають долар банки по 39,75 – 40,50 грн. У порівнянні з понеділком максимальний курс купівлі долара США не змінився, а максимальний курс продажу знизився на 5 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де найвищий курс (39,85 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,75 грн за $1). Однак, доларової готівки для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу долара сьогодні виставив Креди Агриколь Банк (40,50 грн за $1). Втім, долар у вільному продажу є в деяких інших банках по більш вигідному курсу. Зокрема, у Полтава-Банку долар продають по 40,15 грн (вчора продавали по 40,15 грн).

Євро у касах банків в Кременчуці сьогодні можна здати по 41,30 – 42,40 грн (вчора євро можна було здати за максимальним курсом 42,50 грн). Продають євро по 42,30 – 43,30 грн. Учора мінімальний курс продажу був таким же, а максимальний – на 20 копійок вищим. Отже, євро продовжує дешевшати.

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у Креди Агриколь Банку, де найвищий курс (42,40 грн), а найкращий курс продажу євро заявив Приватбанк (42,30 грн). Втім, готівки євро для вільного продажу у касах цього банку зранку не було. Найвищий курс продажу євро (43,30 грн) виставив Індустріалбанк. Втім, євро у Кременчуці можна знайти дешевше. Зокрема, у касах Полтава-Банку євро вільно продають по курсу 42,60 грн (вчора продавали по 42,75 грн).

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,85 грн. А продають злотий по 8,60 – 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем курс купівлі злотого підвищився на 10 копійок, а курс продажу не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агриколь Банку (8,85 грн). А найдешевший курс продажу злотого сьогодні виставив МТБ Банк (8,60 грн). Втім, злотого у вільному продажу у цьому банку немає. Найвищий курс продажу заявлений у Райффайзен Банку (9,30 грн). У касах Полтава-Банку злотий є у продажу по значно нижчому курсу - 8,95 грн (вчора продавали по 8,98 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він зазвичай буває не в усіх їх відділеннях.

Курс валют НБУ на 14 .02.2023 року: