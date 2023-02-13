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Кременчук, Воїни світла

Кременчук попрощався з військовим Володимиром Губарем, який мав броню на підприємстві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 404

Чоловік добровольцем пішов на війну, щоб захистити своїх рідних від російської навали

Сьогодні, 13 лютого, Кременчук попрощався із захисником України солдатом Володимиром Губарем, який загинув 4 лютого на Донеччині. Попрощатися з Володимиром до Міського палацу культури зійшлися рідні, колеги по роботі та представники міської влади. Вони вишикувалися у чергу, щоб покласти квіти до труни загиблого військового на російсько-українській війні. У загиблого бійця залишилась мати й донька.

 

Володимир Вікторович Губар народився 19 травня 1973 року у Хоролі Полтавської області. Працював на ПДМН (Придніпровські магістральні нафтопроводи). Він був призваний на військову службу під час мобілізації 21 листопада 2022 року. Служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника військової частини А-0409. Загинув 4 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі села Залізнянське Донецької області.

На російсько-українській війні загинув Володимир Губар з Кременчука

 

— Володимир проходив строкову службу в прикордонних військах. Після звільнення навчався у морехідному училищі, ходив у море. Потім повернувся до нашого міста. Пішов працювати у місцеве підприємство із ремонту нафтопроводів. І тривалий час працював на цьому підприємстві. Сьогодні багато колег прийшло прощатися, які разом з ним працювали, — розповів військовослужбовець з позивним «Художник».

 

Військовий розповів, що працював з Володимиром понад 20 років.

— Це був веселий, непосидющий хлопець, який завжди поспішав. Завжди був чисто вибритий, дуже охайний. Він прийшов до мене у центр комплектації (колишній військкомат, — ред.) і сказав, що хоче йти на війну. Хоч мав бронь від підприємства. Він хотів у прикордонні війська. Самостійно пройшов медичну комісію, але його направили в одну із прославлених механізованих бригад стрільцем, помічником гранатометника. Володимир Губар одразу потрапив в зону бойових дій. Загинув з боку військ російської федерації під час масованого обстрілу: гарматного, мінометного і танкового. Вовчик загинув 4 лютого біля населеного пункту Залізнянське Донецької області.

Це була дуже хороша людина. Залишилася у нього старенька мати та донька Катя. Дуже шкода його, але він хотів був поруч з тими хто захищає нашу Батьківщину, — додав «Художник».

 

Колеги розповіли з ПДМН, що Володимир з початку повномасштабного вторгнення хотів бути на передовій, щоб боронити незалежність України.

— Ми працювали з Володимиром разом 17 років. Я був водієм, а він на будівельній дільниці. Він був спокійний, доброзичливий хлопець. Хоч тісно не спілкувались, знав, що пішов на війну, — додав колега Віктор.

 

Ще один колега Владислав зауважив, що у Володимира була броня від підприємства.

— Дуже гарна людина, відповідальний, і як колега і як сім’янин. Гірко, прикро, дуже хороша людина, просто слів немає. Він не сильно афішував, що йде на війну, дуже хвилювався, коли почалася війна. Коли дали бронь, то він сказав: «Бронь не заважає, я все одно піду». Для нас неочікувано було, коли він пішов, нікому не сказав.

Бачу, на роботу не виходить, думав, що у відпустці, але потім дізнався, що він пішов воювати. Гордість за нього і дуже прикро, що йому ще жити... Клята війна, клятий путін. Я сам росіянин, народився в росії, але просто її ненавиджу росію, з багатьма родичами посварився. Ми всі там будемо (на війні). Інакше нам не вдасться зупинити росію, вони лізуть і лізуть.

Завжди будемо пам’ятати Володимира. Завдяки йому і всім нашим бійцям, які захищають, ми зараз живемо, — сказав Владислав.

 
Кременчужани вишукувалися живим коридором від стін Міського палацу культури та схилилися на одне коліно. Далі автоколона під синьо-жовтими стягами рушила до Свято-Миколаївського собору.

Після відспівування поховали захисника Володимира Губаря на Алеї Слави Свіштовського кладовища поруч з іншими полеглими Героями, які до останнього подиху виборювали незалежність України.

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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