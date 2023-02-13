У Полтаві захисникам на східний напрямок передали позашляховик

Сьогодні, 13 лютого, у Полтаві для захисників східного напрямку України передали позашляховик Land Rover. Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської облради.
Придбали автівку власним коштом працівники виконавчого апарату, управління майном та Комунальної установи з експлуатації адміністративних будівель Полтавської обласної ради.
Раніше ми писали, що працівники виконавчого апарату Полтавської обласної ради власним коштом придбали квадрокоптер Autel EVO+ для захисників України.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер