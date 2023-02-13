У Полтаві захисникам на східний напрямок передали позашляховик

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Сьогодні, 13 лютого, у Полтаві для захисників східного напрямку України передали позашляховик Land Rover. Про це повідомив Олександр Біленький, голова Полтавської облради.

Придбали автівку власним коштом працівники виконавчого апарату, управління майном та Комунальної установи з експлуатації адміністративних будівель Полтавської обласної ради.

- Дякую працівникам за свідоме рішення віддавати частину свого прибутку для ЗСУ! Стоїмо єдиним фронтом і разом наближаємо Перемогу! - заявив Олександр Біленький.

Раніше ми писали, що працівники виконавчого апарату Полтавської обласної ради власним коштом придбали квадрокоптер Autel EVO+ для захисників України.