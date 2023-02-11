У Кременчуці рятувальники провели навчання для добровольчого формування

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Надзвичайні новини, Фотоколекція

У Кременчуці рятувальники провели навчання для добровольчого формування

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 100

Спочатку екскурсія, а далі гасіння пожежі

Сьогодні, 11 лютого, у Кременчуці, на базі 15 державної пожежно-рятувальної частини провели практичні навчання з пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт для членів добровольчого формування цивільного захисту Кременчука.

 

– У травні було розпорядження міського голови про створення у місті добровольчого формування цивільного захисту Кременчука. Вже третю суботу ми проводимо практичні навчання. Тобто, дві суботи на контакт-центрах проходили домедичну допомогу і сьогодні пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні роботи, – розповів директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.

 

Під час заходу рятувальники розповіли, як на практиці добровольці можуть долучатися до  ліквідації небезпечних подій та ситуацій, які характерні саме для Кременчука. Також, розповіли про те обладнання і оснащення, яке є у підрозділі, та як з ним можна працювати добровольцям, якщо вони залучатимуться до ліквідації небезпечних подій. Поділилися надзвичайники і своїм професійним досвідом та розповіли про те, що може статися, коли рятуєш іншу людину, і що може статися через паніку, адже громадяни, які добровільно долучаються до порятунку людей, також мають про це знати і бути попередженими про те, із чим можуть зіштовхнутися.

 

Також, учасники відпрацювали практичне використання вогнегасника. Всі охочі спробували себе у ролі вогнеборця.

 

– Ці знання можна використати не тільки при ліквідації подій у взаємодії з рятувальниками, а ще й у повсякденному житті, якщо десь у будівлі виникне пожежа, кожен із присутніх буде знати, як правильно використати вогнегасник, – зазначила пресофіцерка Кременчуцького райуправління ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко.

 

Всі учасники сьогодні залишилися задоволені та з новими важливими знаннями.

– Людям завжди це треба знати. Взагалі, для мене подія на Амсторі була таким поштовхом. Я розумів, що люди там загинули і якби більшість людей знала, що робити, було б краще. Для мене це дуже важливо, я вважаю, що це потрібно. Сподіваюсь звісно, що це нам ніколи не знадобиться, але про всяк випадок треба знати, що робити під час небезпечної події, – учасник Євгеній.
– У зв’язку з початком війни, у нас усіх такий стан, що ми можемо чимось допомогти одне одному. Я тут для того, щоб розуміти, які дії потрібні у критичній ситуації. В даному випадку, я знатиму, що мені робити при пожежі, як в Амсторі. Тому я вважаю це дуже корисним і для мене це принесло користь, завдяки якій я можу допомогти людям, – учасниця Наталія.
Фото: Дарія Згура
0
Автор: Дарія Згура Фото: Дарія Згура
Теги: ДСНС пожежа вогнеборці навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх