У Кременчуці рятувальники провели навчання для добровольчого формування

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Сьогодні, 11 лютого, у Кременчуці, на базі 15 державної пожежно-рятувальної частини провели практичні навчання з пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт для членів добровольчого формування цивільного захисту Кременчука.

– У травні було розпорядження міського голови про створення у місті добровольчого формування цивільного захисту Кременчука. Вже третю суботу ми проводимо практичні навчання. Тобто, дві суботи на контакт-центрах проходили домедичну допомогу і сьогодні пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні роботи, – розповів директор Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик.

Під час заходу рятувальники розповіли, як на практиці добровольці можуть долучатися до ліквідації небезпечних подій та ситуацій, які характерні саме для Кременчука. Також, розповіли про те обладнання і оснащення, яке є у підрозділі, та як з ним можна працювати добровольцям, якщо вони залучатимуться до ліквідації небезпечних подій. Поділилися надзвичайники і своїм професійним досвідом та розповіли про те, що може статися, коли рятуєш іншу людину, і що може статися через паніку, адже громадяни, які добровільно долучаються до порятунку людей, також мають про це знати і бути попередженими про те, із чим можуть зіштовхнутися.

Також, учасники відпрацювали практичне використання вогнегасника. Всі охочі спробували себе у ролі вогнеборця.

– Ці знання можна використати не тільки при ліквідації подій у взаємодії з рятувальниками, а ще й у повсякденному житті, якщо десь у будівлі виникне пожежа, кожен із присутніх буде знати, як правильно використати вогнегасник, – зазначила пресофіцерка Кременчуцького райуправління ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко.

Всі учасники сьогодні залишилися задоволені та з новими важливими знаннями.

– Людям завжди це треба знати. Взагалі, для мене подія на Амсторі була таким поштовхом. Я розумів, що люди там загинули і якби більшість людей знала, що робити, було б краще. Для мене це дуже важливо, я вважаю, що це потрібно. Сподіваюсь звісно, що це нам ніколи не знадобиться, але про всяк випадок треба знати, що робити під час небезпечної події, – учасник Євгеній.

– У зв’язку з початком війни, у нас усіх такий стан, що ми можемо чимось допомогти одне одному. Я тут для того, щоб розуміти, які дії потрібні у критичній ситуації. В даному випадку, я знатиму, що мені робити при пожежі, як в Амсторі. Тому я вважаю це дуже корисним і для мене це принесло користь, завдяки якій я можу допомогти людям, – учасниця Наталія.