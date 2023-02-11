За минулу добу у Кременчуці виявили 8 нових випадків коронавірусу

10 лютого у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.
Захворіли три жінки віком від 40 до 68 років, 4 чоловіки віком від 30 до 49 років та 13-річна дитина.
Четверо з них перебувають під наглядом сімейних лікарів, ще 4 — в інфекційних шпиталях.
Усього у шпиталях на лікуванні нині перебуває 19 пацієнтів. Одужало 6 пацієнтів.
Випадків смерті не реєстрували.
Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 27 519 випадків хвороби:
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер