За минулу добу у Кременчуці виявили 8 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 134

10 лютого у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли три жінки віком від 40 до 68 років, 4 чоловіки віком від 30 до 49 років та 13-річна дитина.

Четверо з них перебувають під наглядом сімейних лікарів, ще 4 — в інфекційних шпиталях.

Усього у шпиталях на лікуванні нині перебуває 19 пацієнтів. Одужало 6 пацієнтів.

Випадків смерті не реєстрували.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 27 519 випадків хвороби: