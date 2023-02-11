Коли і навіщо: на Полтавщині запровадять новий графік відключення електроенергії

10 лютого під час візиту до Кременчука начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, коли запровадять новий графік погодинного відключення електроенергії з шістьма чергами.
Також, начальник ОВА пояснив, для чого, все ж таки, вводять новий графік. За його словами, такий режим відключення електроенергії має покращити роботу підприємств і відповідно споживачів.
Нагадаємо, що на Полтавщині розробляють нові правила відключення світла.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер