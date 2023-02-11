Коли і навіщо: на Полтавщині запровадять новий графік відключення електроенергії

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Було три черги, а стане – шість

10 лютого під час візиту до Кременчука начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, коли запровадять новий графік погодинного відключення електроенергії з шістьма чергами.

– Полтавська обласна військова адміністрація отримала пропозицію від АТ «Полтаваобленерго » щодо нових графіків. Наразі наші працівники вивчають інформацію, а це великий об'єм. Я думаю, що на початку наступного тижня ми вже відкорегуємо і надамо узгоджений графік відключення електроенергії, – розповів Дмитро Лунін.

Також, начальник ОВА пояснив, для чого, все ж таки, вводять новий графік. За його словами, такий режим відключення електроенергії має покращити роботу підприємств і відповідно споживачів.

– Це оптимізація процесу, яка дає можливість людям гнучко отримувати послуги з електропостачання, – зазначив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що на Полтавщині розробляють нові правила відключення світла.