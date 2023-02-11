У Горішніх Плавнях 11-річна потрапила під автівку

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10 лютого, близько 18.30, на вулиці Добровольського в Горішніх Плавнях сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньо версією слідства, 45-річний водій ВАЗ-21114, збив 11-річну пішоходку. Унаслідок ДТП потерпілу госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За даним фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.