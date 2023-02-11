17 лютого ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей в онлайн-режимі

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17 лютого о 12.00 ліцей «Політ» запрошує учнів 7-9 класів на день відкритих дверей. Захід проводитиметься в онлайн-режимі, повідомляється на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Присутні матимуть можливість побувати на відеоквесті в ліцеї, зазирнути на пари до ліцеїстів, дізнатися основну інформацію про умови вступу у 2023 році та поспілкуватися й попрацювати у віртуальних профільних кабінетах з вчителями й учнями.

Набір у ліцей «Політ» у 2023 році здійснюється за профілями іноземної філології, історико-економічним, інформаційних технологій, математичним, хіміко-біологічним. Зараховуються на навчання випускники 7, 8, 9 класів, що пройшли конкурсний відбір за результатами комплексного вступного випробування.

Зареєструватися для участі в заході можна за посиланням. 15-16 лютого на вказані вами під час реєстрації контактні дані надійде запрошення на онлайн-зустріч.