У Кременчуці люди, які постраждали від війни, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу

У Кременчуці починає роботу офіс ГО «Проліска», де надають безкоштовну психологічну допомогу людям, які постраждали від військових дій. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Гуманітарною місією організації є всебічна допомога населенню.
Детальна інформація за телефонами: 096 515 27 72; 099 515 27 72. Адреса: проспект Лесі Українки, 35Б. Сайт організації – за посиланням.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер