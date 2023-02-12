У Кременчуці люди, які постраждали від війни, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 194

Офіс ГО «Проліска» почав роботу на проспекті Лесі Українки, 35Б

У Кременчуці починає роботу офіс ГО «Проліска», де надають безкоштовну психологічну допомогу людям, які постраждали від військових дій. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. Гуманітарною місією організації є всебічна допомога населенню. Детальна інформація за телефонами: 096 515 27 72; 099 515 27 72. Адреса: проспект Лесі Українки, 35Б. Сайт організації – за посиланням .

Поділитись новиною



