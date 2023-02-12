На Кременчуччині сталася смертельна ДТП

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Вчора, 11 лютого, близько 20.00, між містом Горішні Плавні та селом Салівка Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль BYD, яким керував 35-річний чоловік, зіткнувся на неосвітленій ділянці дороги з автомобілем ГАЗ, який стояв на автошляху з увімкненими габаритними ліхтарями. Внаслідок ДТП водій легковик отримав травми, від яких помер на місці.

Наразі встановлюються всі обставини ДТП. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.