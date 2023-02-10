З 8.00 у Кременчуці вимикають по дві черги: Горішні Плавні знеструмлені (оновлено)

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Сьогодні, 10 лютого, у Кременчуці планують вимикати електроенергію по одній черзі. Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності по області в межах 480 МВт.

«Якщо дозволить споживання зможемо застосовувати одну чергу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 10 лютого 2022 року, ліміт по потужності становив 871 МВт.

Графік відключень із розбивкою на черги тут.

Також, з 9.00 до 15.00 ліміт на споживання електроенергії невстановлений. Імовірно у цей час графік погодинних відключень буде скасовано.

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З 8.00 у Полтавській області вводиться графік погодинного відключення електроенергії з одночасним вимкненням двох черг — основної та додаткової, що позначена у дужках.

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З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК «Укренерго» застосувало превентивні відключення приєднань 110-150 кВ з центрів живлення — підстанцій 330 кВ Полтавської області.

Зокрема, відключення були застосовані на території Полтавської області: