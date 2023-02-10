«Змушували їсти пов'язки і сіль»: Історії херсонців, які побували в катівнях фсб

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 404

фсбшні кати влаштували терор у Херсоні під час російської окупації. У камери кидали всіх, хто був на підозрі в рашистів. Били до смерті, влаштовували показові «розстріли», пропускали через тіло струм, вимагали «зізнань», утримували в заручниках батьків чиї діти служили в ЗСУ, принижували людську гідність. А ще фсбшні кати організували систему доносів, сексотів, психологічного тиску та залякування жителів Херсону. Під час втечі рашисти вивезли десятки українських патріотів Херсонщини до в'язниць окупованого Криму. Історії херсонців, які побували у катівнях фсб записав журналіст з Кременчука Тарас Деркач.