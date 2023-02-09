На війні загинув військовий Роман Литвиненко, який працював на Кременчуччині

У бою за Україну загинув працівник компанії Ferrexpo Роман Литвиненко, який загинув під час оборони України у Луганській області.
Роман народився 14 червня 1992 року в селі Терни, що на Сумщині. Навчався у Дніпровському Національному гірничому університеті, де у 2015 році, по закінченню, отримав кваліфікацію «Гірничий інженер». До команди ТОВ «Єристівський ГЗК» приєднався у травні 2022 року як помічник машиніста бурової установки бурової дільниці.
Був мобілізований 9 листопада 2022 року до лав Збройних Сил України, задля захисту України від російської збройної агресії. 12 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання у селі Білогорівка, Луганської області, загинув від поранень несумісних із життям.
Керівництво компанії та весь багатотисячний колектив наших підприємств висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого, його колегам та друзям.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер