На Лубенщині загорілася приватна господарча споруда

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Без травмованих та загиблих

Вчора, 8 лютого, у селі Грабарівка Лубенського району, в провулку Тупиковому загорілася приватна господарча споруда. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 14.10. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття. Від повного знищення полум'ям споруду врятували. До гасіння залучилася 19-а державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина пожежі встановлюється.