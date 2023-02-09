На Лубенщині загорілася приватна господарча споруда

Вчора, 8 лютого, у селі Грабарівка Лубенського району, в провулку Тупиковому загорілася приватна господарча споруда. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 14.10. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття. Від повного знищення полум'ям споруду врятували. До гасіння залучилася 19-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер