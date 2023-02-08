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Кременчук, Україна, Світ

У Латвії запропонували передати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 210

 

В Україні про можливість конфіскації автівок нетверезих водіїв для потреб ЗСУ з початком повномасштабної війни лише говорять

У Латвії пропонують відправити в Україну автомобілі, конфісковані поліцією за водіння у нетверезому стані. Ці автівки хочуть передавати Збройним Силам України абсолютно безплатно. Таку ідею запропонував Міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс. Про це на каналі LTV розповіла керівниця Служби державних доходів Єва Яунземе.

Наразі служба державних доходів Латвії займається продажем конфіскованих автомобілів на аукціонах приватним особам. Асераденс пропонує внести зміни до відповідного закону, щоб дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі порушників ПДР.

Варто зауважити, що в Україні з перших днів повномасштабної війни також говорять про можливість конфіскації автівок нетверезих водіїв для потреб ЗСУ. Втім, далі розмов на цю тему справа далі не рухається.

Тільки в Кременчуцькому районі поліцейські щодня затримують на дорогах по декілька водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Про що регулярно повідомляє Кременчуцька районна військова адміністрація. Втім, жодного випадку конфіскації автомобілів у нетверезих водіїв з метою їх передачі на потреби ЗСУ невідомо через законодавчі обмеження.

Можливо передача Латвією конфіскованих у їхніх нетверезих водіїв автівок українській армії прискорить ухвалення відповідних нормативних актів в Україні для спрощення механізму конфіскації автомобілів у власників, які систематично сідають за кермо у нетверезому стані, та передачі таких автомобілів на потреби Збройних Сил України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Латвія Кременчуцька РВА автомобіль допомога ЗСУ
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