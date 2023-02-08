Близько 25% кременчужан не сплачують за послуги газорозподілу

Близько чверті кременчуцьких споживачів не сплачують за послуги газорозподілу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
За його словами, за надані послуги не платять близько 25% споживачів.
Богдан Оксененко також зазначив, що неплатники — це ті люди, які припинили розрахунки від початку війни.
Нагадаємо, ПрАТ «Кременчукгаз» відновив можливість газорозподілу по всій зоні обслуговування від запасного джерела живлення. Запасне джерело газорозподілу для Кременчука пройшло випробування, і на випадок аварійного відключення газорозподілу споживачам населених пунктів у зоні обслуговування підприємства газопостачання не припинятимуть.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер