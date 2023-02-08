Близько 25% кременчужан не сплачують за послуги газорозподілу

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Близько чверті кременчуцьких споживачів не сплачують за послуги газорозподілу. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

За його словами, за надані послуги не платять близько 25% споживачів.

«Якщо на 1 січня 2022 року борги кременчужан перед ПрАТ «Кременчукгаз» складав близько 3 млн гривень, то на 1 січня 2023 року — понад 10 млн гривень», — сказав він.

Богдан Оксененко також зазначив, що неплатники — це ті люди, які припинили розрахунки від початку війни.

Нагадаємо, ПрАТ «Кременчукгаз» відновив можливість газорозподілу по всій зоні обслуговування від запасного джерела живлення. Запасне джерело газорозподілу для Кременчука пройшло випробування, і на випадок аварійного відключення газорозподілу споживачам населених пунктів у зоні обслуговування підприємства газопостачання не припинятимуть.