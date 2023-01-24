Кременчуцький театр «МО» покаже «У Морі»

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 202

Частину коштів від продажу квитків актори перераховують на потреби шпиталей та медзакладів

Кременчуцький театр «МО» запрошує на виставу «У Морі». Це комедія-абсурд за п'єсою Славомира Мрожека. Режисер — керівник театру Максим Воробйов.

Частину коштів від продажу квитків кременчуцькі актори перераховують у Благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто» на допомогу шпиталям та медзакладам України.

Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги є можливість перейти у бомбосховище

Коли: 29 січня о 19:00

Де: Театр комедії «МО», вул.Першотравнева, 38 (центральний вхід)

Замовлення за тел. (097) 933 11 33