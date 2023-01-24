Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька збирає на дрон воїнам під Бахмут

Капітан та лідер хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька збирає для військових на дрон. Нашої підтримки потребують захисники України, які боронять незалежність на одному з «найгарячіших точок» світу — Бахмут.
Необхідно за тиждень зібрати 90 тисяч гривень на Dji Mavic 3.
Посилання на банку (Марта М. - відповідальна особа від Віталія Ляльки)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер