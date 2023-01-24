Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька збирає на дрон воїнам під Бахмут

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 283

Капітан та лідер хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька збирає для військових на дрон. Нашої підтримки потребують захисники України, які боронять незалежність на одному з «найгарячіших точок» світу — Бахмут.

Необхідно за тиждень зібрати 90 тисяч гривень на Dji Mavic 3.

- Друзі! Зберімо хлопцям на дрон. Багато з вас вже знають яку саме функцію виконує дрон в бою, тому затягувати немає сенсу. Хлопців знаю особисто, тому передам в руки та відзвітую вам, — написав на своїй сторінці в соцмережах Віталій Лялька.

Посилання на банку (Марта М. - відповідальна особа від Віталія Ляльки)