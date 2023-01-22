Кременчужанин на балконі смажив шашлик, за що й отримав адмінпротокол

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 389

Виявляється, так робити не можна - КУпАП не дозволяє

21 січня, близько 21.00, патрульні отримали виклик про адміністративне правопорушення на набережній Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці. Місцеві жителі вирішили влаштувати собі пікнік прямо на балкон - смажили шашлик на першому поверсі житлового будинку.

Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

По приїзду патрульних факт правопорушення підтвердився. Порушник загасив багаття, після чого отримав протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП.

- Закликаємо всіх громадян, не розпалювати вогонь на балконі, оскільки навіть при дотриманні всіх запобіжних заходів можна спровокувати небезпечну ситуацію — пожежу! - наголосили патрульні.

Нагадуємо, що за минулу добу на лінію «102» від жителів області надійшло понад 420 заяв і повідомлень.