9 блоків теплових електростанцій пошкодили росіяни під час останньої масованої ракетної атаки

Під час останньої російської масованої ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру 14 січня було пошкоджено 1 блок теплової електростанції на сході України та 8 блоків теплових електростанцій на заході. Про це повідомив Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України.
За його словами, пошкоджено 3 магістральні підстанції та 1 повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі та застосовування аварійних відключень.
Раніше ми писали, що ліміти, які виділяють на Полтавщину, не покривають і 50% потреби в електроенергії.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер