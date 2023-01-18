9 блоків теплових електростанцій пошкодили росіяни під час останньої масованої ракетної атаки

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 266

Ушкоджень зазнала критична інфраструктура як на сході, так і на заході країни

Під час останньої російської масованої ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру 14 січня було пошкоджено 1 блок теплової електростанції на сході України та 8 блоків теплових електростанцій на заході. Про це повідомив Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України.

За його словами, пошкоджено 3 магістральні підстанції та 1 повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі та застосовування аварійних відключень.

— Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень. В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро. З останніх надходжень — це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією, — розповів прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що ліміти, які виділяють на Полтавщину, не покривають і 50% потреби в електроенергії.



