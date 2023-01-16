Завтра у Кременчуці буде вітряно, але тепло

Вчора, 22:00 Переглядів: 195

У вівторок, 17 січня, у Кременчуці буде хмарно та тепло. Вдень температура повітря становитиме від +3 до +4 градусів, ввечері можливий сильний дощ. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до +5.

За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вдень 17 січня у Полтавській області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Це означає перший рівень небезпечності - жовтий.