Рятувальники Кременчуцького району минулого року покращили матеріальну базу: що отримали

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Протягом 2022 року Кременчуцьке районне управління ДСНС значно покращило свою матеріально-технічну базу - отримало автомобілі, обладнання та іншу рятувальну техніку. Про це під час брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів заступник начальника Кременчуцького районного управління ДСНС Дмитро Вітко.

За його словами, з країн-партнерів надійшло 4 пожежно-рятувальні автомобілі. Також були придбані 2 спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі Mitsubishi, укомплектовані аварійно-рятувальним обладнанням, 5 бензорізів, 3 відбійні молотки, 4 мотопомпи, 5 кутових шліфувальних машинок, 3 рятувальні триноги з лебідками, один бетонолом та одна болгарка.

Крім того, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для рятувальників придбали 70 індивідуальних та 15 групових ліхтарів для роботи у задимленому середовищі, 6 пристроїв з рятувальними капюшонами до апаратів захисту органів зору та дихання та один переносний компресор.

З обласного управління ДСНС кременчуцьким рятувальникам передали 49 апаратів захисту органів зору та дихання на заміну застарілих, 124 індивідуальні панорамні маски, 2 переносні компресори для дозаправлення апаратів захисту та автомобіль АПД-4 для переобладнання його в авто газодимозахисту.

Для забезпечення безперебійної роботи підрозділів ДСНС та об’єктів критичної інфраструктури під час відсутності електроенергії рятувальники придбали 14 електрогенераторів потужністю 10 кВт.