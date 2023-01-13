У п’ятницю, 13 автомобільний газ на Полтавщині подешевшав: вартість пального на АЗС

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Середні ціни на бензин та дизпаливо на Полтавщині за день не змінилися, а газ подешевшав на 6 копійок

Середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті. Середні ціни на пальне в Полтавській області на 13.01.2023 р. Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 52,43 0.00 0% Бензин А-95 51,89 0.00 0% Бензин А-92 51,49 0.00 0% Дизельне паливо 55,19 0.00 0% Газ автомобільний 28,75 -0.06 -0.217% Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 13.01.2023 р. Оператор А-95+ А-95 А-92 Дизельне паливо Газ BVS 53,99 51,99 55,99 29,79 Motto 51,98 50,98 55,28 WOG 54,00 52,00 56,00 28,98 Авіас 53,50 53,00 52,00 55,00 28,24 Автотранс 51,98 55,98 28,78 БРСМ-Нафта 49,99 55,49 28,79 ОККО 54,00 52,00 56,00 28,99 Укрнафта 49,95 53,50 27,95

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