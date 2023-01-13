У п’ятницю, 13 автомобільний газ на Полтавщині подешевшав: вартість пального на АЗС

Середні ціни на бензин та дизпаливо на Полтавщині за день не змінилися, а газ подешевшав на 6 копійок
Середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
52,43
|0.00
|0%
|
Бензин А-95
|
51,89
|0.00
|0%
|
Бензин А-92
|
51,49
|
0.00
|
0%
|
Дизельне паливо
|
55,19
|0.00
|
0%
|
Газ автомобільний
|
28,75
|
-0.06
|
-0.217%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне паливо
|
Газ
|
BVS
|
53,99
|
51,99
|
|
55,99
|
29,79
|
Motto
|
51,98
|
|
50,98
|
55,28
|
|
WOG
|
54,00
|
52,00
|
|
56,00
|
28,98
|
Авіас
|
53,50
|
53,00
|
52,00
|
55,00
|
28,24
|
Автотранс
|
51,98
|
|
|
55,98
|
28,78
|
БРСМ-Нафта
|
49,99
|
|
|
55,49
|
28,79
|
ОККО
|
54,00
|
52,00
|
|
56,00
|
28,99
|
Укрнафта
|
49,95
|
|
|
53,50
|
27,95
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер