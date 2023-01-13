У Полтаві в одній із квартир знайшли померлих матір та сина

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 308

12 січня у Полтаві чоловік звернувся до поліції та розповів, що на вулиці Великотирнівській його сусіди довгий час не виходили на зв'язок, а із квартири, де вони проживають, чути специфічний запах. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Відчинивши квартиру, поліцейські побачили всередині двох людей без ознак життя. Ними виявилися 73-річна мешканка квартири та її 55-річний син. Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує причини та обставини події.