У Полтаві в одній із квартир знайшли померлих матір та сина

12 січня у Полтаві чоловік звернувся до поліції та розповів, що на вулиці Великотирнівській його сусіди довгий час не виходили на зв'язок, а із квартири, де вони проживають, чути специфічний запах. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Відчинивши квартиру, поліцейські побачили всередині двох людей без ознак життя. Ними виявилися 73-річна мешканка квартири та її 55-річний син. Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За даним фактом поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство з'ясовує причини та обставини події.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер