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Хто ще не бачив – варто поспішити, бо підбитий російський танк у Кременчуці стоятиме недовго

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 515

 

Військові невдовзі заберуть знищений танк ворога та використають його для своїх потреб

Напередодні різдвяних свят до Кременчука привезли підбитий російський танк, який встановили на площі Перемоги. Ворожий танк був знищений нашими захисниками під час звільнення сусідньої Харківщини. За минулі вихідні багато кременчужан та гостей міста подивилися на вправну роботу українських воїнів, які назавжди зупинили цю броньовану машину на нашій землі. Багатьох цікавить питання, як довго цей танк стоятиме на площі перед міською радою?

На нього під час ранкового брифінгу відповів керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік:

- Цей підбитий танк ворога наші військові везли до призначеного місця, де він буде використаний для їх потреб і на деякий час залишили у Кременчуці для огляду жителями міста. Отже, він стоятиме не так довго – десь за два тижні військові його заберуть. Так що ті, хто його ще не побачив, раджу поспішити.

На питання щодо забезпечення наших військовослужбовців медикаментами та харчуванням він відповів, що Міноборони забезпечує військових усім і жодних проблем з цим наразі в армії немає.

- Наші військові забезпечені усім. Якщо десь чогось не вистачає, то це вирішується у робочому порядку. Зокрема, так ми працюємо з нашим батальйоном тероборони, - зазначив Олег Лєднік.
Російський танк помітили під мерією Кременчука
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Автор: Віктор Крук Фото: Артем Коваленко
Теги: танк Кременчуцька РВА площа Перемоги
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