Хто ще не бачив – варто поспішити, бо підбитий російський танк у Кременчуці стоятиме недовго

Напередодні різдвяних свят до Кременчука привезли підбитий російський танк, який встановили на площі Перемоги. Ворожий танк був знищений нашими захисниками під час звільнення сусідньої Харківщини. За минулі вихідні багато кременчужан та гостей міста подивилися на вправну роботу українських воїнів, які назавжди зупинили цю броньовану машину на нашій землі. Багатьох цікавить питання, як довго цей танк стоятиме на площі перед міською радою?
На нього під час ранкового брифінгу відповів керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік:
На питання щодо забезпечення наших військовослужбовців медикаментами та харчуванням він відповів, що Міноборони забезпечує військових усім і жодних проблем з цим наразі в армії немає.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер