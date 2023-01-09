У Кременчуцькому районі згоріла господарча споруда

8 січня на вулиці Центральній у селі Кам'яні Потоки Кременчуцького району у приватній господарчій споруді сталася пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 23.50, обійшлось без травмованих та загиблих. Вогонь знищив повністю господарчу будівлю, а розташований поруч будинок від знищення полум'ям пожежники врятували.
До гасіння залучилася 15-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер