У Кременчуцькому районі згоріла господарча споруда

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Обійшлось без травмованих та загиблих

8 січня на вулиці Центральній у селі Кам'яні Потоки Кременчуцького району у приватній господарчій споруді сталася пожежа. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 23.50, обійшлось без травмованих та загиблих. Вогонь знищив повністю господарчу будівлю, а розташований поруч будинок від знищення полум'ям пожежники врятували.

До гасіння залучилася 15-а державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина пожежі встановлюється.