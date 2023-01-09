Кременчуцькій станції переливання крові дуже потрібні донори всіх груп крові. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької районної військової адміністрації.
Донорів чекають з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 12.00, за адресою: м. Кременчук, вул. Мазепи, 8. Тим, хто хоче здати кров уперше, бажано прийти до 11.00. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Донорів закликають не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 067 326 2662.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер