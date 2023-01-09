Кременчуцькій станції переливання крові дуже потрібні донори всіх груп крові

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 209

При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код

Кременчуцькій станції переливання крові дуже потрібні донори всіх груп крові. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької районної військової адміністрації.

Донорів чекають з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 12.00, за адресою: м. Кременчук, вул. Мазепи, 8. Тим, хто хоче здати кров уперше, бажано прийти до 11.00. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Донорів закликають не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.

- Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво. Не можна вживати жирну їжу та алкоголь, - наголосили у КРВА.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 067 326 2662.

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