У Кременчуці на площі Незалежності комунальники прибирають протитанкові «їжаки»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 295

Це було останнє значне скупчення цих загороджувальних конструкції у місті

Сьогодні, 6-го січня, на площі Незалежності працівники КП «Міськсвітло» зранку почали прибирати протитанкові «їжаки». Загороджувальні конструкції автокраном підіймають та завантажують в автівки.

- Ці загороджувальні споруди були встановлені на площі Незалежності перед будівлею військової адміністрації на початку літа, щоб зменшити кількість автівок, які тут паркуються, та людей. Адже тоді почалися масові ракетні удари ворога, у тому числі й по Кременчуку. Зараз кременчуцькі комунальники прибирають ці конструкції по всьому місту. Сьогодні дійшла черга і до площі Незалежності – тут вони також будуть прибрані. Ці загороджувальні споруди зберігатимуться на території їх власників і в разі потреби будуть використані за призначенням, - зазначив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Варто нагадати, що на площі Перемоги поблизу Кременчуцької міської ради комунальні служби прибрали протитанкові «їжаки», які там були встановлені на самому початку повномасштабного вторгнення росії, ще 2-го січня.

Таким чином, у Кременчуці таких загороджувальних конструкцій на вулицях та площах міста майже не залишилось.

Зауважимо, що восени минулого року в місті прибрали блокпости з мішками із піском та бетонні огорожі на в'їзді у місто та на дорогах. Напередодні, такі конструкції прибрали й від міської ради.