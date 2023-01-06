У Кременчуці на площі Незалежності комунальники прибирають протитанкові «їжаки»

Сьогодні, 6-го січня, на площі Незалежності працівники КП «Міськсвітло» зранку почали прибирати протитанкові «їжаки». Загороджувальні конструкції автокраном підіймають та завантажують в автівки.
Варто нагадати, що на площі Перемоги поблизу Кременчуцької міської ради комунальні служби прибрали протитанкові «їжаки», які там були встановлені на самому початку повномасштабного вторгнення росії, ще 2-го січня.
Таким чином, у Кременчуці таких загороджувальних конструкцій на вулицях та площах міста майже не залишилось.
Зауважимо, що восени минулого року в місті прибрали блокпости з мішками із піском та бетонні огорожі на в'їзді у місто та на дорогах. Напередодні, такі конструкції прибрали й від міської ради.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер