Дістаємо теплі речі: на Кременчук суне різке похолодання

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На Полтавщині, зокрема у Кременчуці, після надзвичайно теплої для початку січня погоди вдень 6 січня різко знизиться температура повітря з +3-5ºС вранці до -6-8ºС наприкінці дня. Як інформує Полтавський гідрометцентр, причина – заток холодного повітря з півночі.

7 січня температура повітря продовжить падати до -10-15ºС.

На дорогах області місцями триматиметься ожеледиця.