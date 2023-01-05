Дістаємо теплі речі: на Кременчук суне різке похолодання

На Полтавщині, зокрема у Кременчуці, після надзвичайно теплої для початку січня погоди вдень 6 січня різко знизиться температура повітря з +3-5ºС вранці до -6-8ºС наприкінці дня. Як інформує Полтавський гідрометцентр, причина – заток холодного повітря з півночі.
7 січня температура повітря продовжить падати до -10-15ºС.
На дорогах області місцями триматиметься ожеледиця.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер