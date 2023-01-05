У Кременчуцькому мікрорайоні ремонтують трубопровід центрального опалення

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 254

Сполучення будинків та котелень на правобережжі буде більш ефективним

Сьогодні у Кременчуці в будинках мікрорайону Раківка, працівники КП «Теплоенерго», ремонтують транзитний трубопровід центрального опалення. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Завдяки ремонтним роботам сполучення будинків та котелень на правобережжі буде більш ефективним і після завершення монтажу, тепло даватимуть у понад 1000 квартир мешканців Кременчука.

Ремонт трубопроводу центрального опалення на Раківці планують завершити до кінця січня.

Далі роботи проводитимуть на інших ділянках міста.