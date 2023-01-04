На Полтавщині поліцейські врятували життя 87-річній жінці, яка ледь не отруїлася димом
Сьогодні, 15:47Переглядів: 186
Літня мешканка Миргорода потрапила до «пастки» у власній квартирі
У Миргороді 87-річна жінка у власній квартирі не могла вимкнути газову конфорку, на якій зайнялася каструля. Сусідка, яка почула її крики про допомогу та запах диму, зателефонувала до поліції. І вже за кілька хвилин екіпаж групи швидкого реагування патрульної поліції Миргородщини був на місці події.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
— Повідомлення про задимлення у квартирі п’ятиповерхового будинку по вулиці Гурамішвілі надійшло до Миргородського райвідділу поліції З грудня, о 16.34. За 3 хвилини за вказаною у зверненні адресою прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Олександр Яковенко та Юрій Штереб. Оцінивши ризики для життя та здоров’я власниці квартири, поліцейські прийняли рішення діяти негайно: вибили вхідні двері та увійшли до помешкання, — йдеться у повідомленні.
За словами т.в.о. начальника територіального підрозділу поліції Максима Бодака, у задимленій кімнаті правоохоронці побачили жінку, рука якої застрягла між секціями розкладного ліжка, а на кухні — згорілу на газовій плиті каструлю.
— Поки Юрій Штереб звільняв із «пастки» жінку, його напарник перекрив газ та відкрив фрамугу, щоб вивітрити дим. Постраждалій надали невідкладну домедичну допомогу та контролювали її стан до прибуття медичних працівників, — розповів керівник підрозділу поліції.
Жінку на місці оглянули лікарі та надали відповідну допомогу. Нині за її самопочуттям спостерігає сімейний лікар.
Таким чином, завдяки оперативним діям поліцейських та вчасно наданій допомозі вдалося уникнути найгіршого.
В поліції зазначають, що кожному потрібно знати, як запобігти надзвичайній ситуації та, зокрема, як уберегтися від отруєння чадним газом!
Поліцейські надають поради щодо цього:
Не залишати ввімкнені газові прилади без нагляду.
Регулярно провітрювати приміщення, в якому є газові прилади.
Для обігріву приміщення використовуйте лише призначені для цього прилади (використовувати саморобні ЗАБОРОНЕНО).
Регулярно перевіряти справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів.
У пічці чи каміні потрібно завжди відчиняти заслінку.
Не встановлювати в одному приміщенні електровитяжку та газову колонку.
Генератори та пальне мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
Для того, щоб тримати генератор на безпечній відстані СЛІД використовувати подовжувач потрібної довжини.