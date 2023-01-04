На Полтавщині поліцейські врятували життя 87-річній жінці, яка ледь не отруїлася димом

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 186

У Миргороді 87-річна жінка у власній квартирі не могла вимкнути газову конфорку, на якій зайнялася каструля. Сусідка, яка почула її крики про допомогу та запах диму, зателефонувала до поліції. І вже за кілька хвилин екіпаж групи швидкого реагування патрульної поліції Миргородщини був на місці події.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Повідомлення про задимлення у квартирі п’ятиповерхового будинку по вулиці Гурамішвілі надійшло до Миргородського райвідділу поліції З грудня, о 16.34. За 3 хвилини за вказаною у зверненні адресою прибули працівники сектору реагування патрульної поліції Олександр Яковенко та Юрій Штереб. Оцінивши ризики для життя та здоров’я власниці квартири, поліцейські прийняли рішення діяти негайно: вибили вхідні двері та увійшли до помешкання, — йдеться у повідомленні.

За словами т.в.о. начальника територіального підрозділу поліції Максима Бодака, у задимленій кімнаті правоохоронці побачили жінку, рука якої застрягла між секціями розкладного ліжка, а на кухні — згорілу на газовій плиті каструлю.

— Поки Юрій Штереб звільняв із «пастки» жінку, його напарник перекрив газ та відкрив фрамугу, щоб вивітрити дим. Постраждалій надали невідкладну домедичну допомогу та контролювали її стан до прибуття медичних працівників, — розповів керівник підрозділу поліції.

Жінку на місці оглянули лікарі та надали відповідну допомогу. Нині за її самопочуттям спостерігає сімейний лікар.

Таким чином, завдяки оперативним діям поліцейських та вчасно наданій допомозі вдалося уникнути найгіршого.

В поліції зазначають, що кожному потрібно знати, як запобігти надзвичайній ситуації та, зокрема, як уберегтися від отруєння чадним газом!

Поліцейські надають поради щодо цього: