Ситуація на Кременчуччині: двоє п’яних дебоширів, жодного водія напідпитку та наркозлочин

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 59

Минула доба на Кременчуччині пройшла неспокійно через повітряні тривоги. Втім, надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів у районі не сталося. Щобільше, навіть адміністративних правопорушень поліція зафіксувала вчора набагато менше, ніж зазвичай.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Учора громадяни лише 2 рази викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством зафіксовано не було.

На дорогах району за минулу добу не було виявлено жодного водія напідпитку. Нагадаємо, попередні два дні поліцейські щоденно зупиняли на дорогах по два нетверезих водії.

Протягом минулої доби поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з незаконним обігом наркотичних засобів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).