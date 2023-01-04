У Полтавському районі автомобіль з'їхав у кювет

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Сьогодні, 4 січня, близько 6.30, на 317 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Абазівка, Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Автомобіль Nissan, яким керував 33-річний водій, з’їхав у кювет і перекинувся. На момент ДТП в автомобілі, окрім водія, перебував 35-річний пасажир. Обидва отримали незначні тілесні ушкодження.

Поліція Полтавщини радить водіям: