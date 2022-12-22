У Кременчуці попрощалися з воїном Костянтином Днищуном з президентського полку

Сьогодні, 22 грудня, у Кременчуці у Міському палаці культури провели в останню путь сержанта ЗСУ Костянтина Днищуна. Військовий загинув 7 грудня на Бахмутському напрямку, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій в районі н.п. Кліщіївка, Бахмутського району, Донецької області.
Попрощатися з Костянтином та покласти квіти прийшли друзі, рідні, колеги по роботі, побратими з передової та представники міської влади.
Кременчужани живим коридором попрощалися із захисником Костянтином Днищуном. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військового на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер