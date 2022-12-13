На Полтавщині проживає 221 дитина-сирота, евакуйована з зони бойових дій

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 276

Всі вони перебувають під опікою

У Полтавській області проживає 221 дитина, позбавлена батьківського піклування, евакуйована з районів ведення бойових дій. Про це під час апаратної наради розповіла начальник служби у справах дітей Полтавської ОВА Ірина Фоменко.

За інформацією служби, з 221 дитини 74 стали вихованцями прийомних сімей та будинків сімейного типу, 136 — взяті під опіку, 1 дитина перебуває у сім’ї патронатного вихователя.

Крім того, 10 дітей-сиріт проживають у знайомих.

Також Ірина Фоменко зазначила, що багато родин Полтавської області, що виховують дітей, позбавлених батьківського піклування, евакуювалися за межі країни. Серед них — 98 прийомних сімей із 14 дітьми, 7 будинків сімейного типу із 50 вихованцями, 56 опікунів-піклувальників виїхали з 91 дитиною.

До Польщі евакуйовані 1000 дітей з інституцій сфери управління освіти (інтернати), 37 вихованців центру соціальної реабілітації дітей Полтавської облради, також до Німеччини евакуювали Лубенський центр соцреабілітації.