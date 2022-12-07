Юних кременчужан кличуть взяти участь у флешмобі «Військові обереги Святого Миколая»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 209

Український державний центр позашкільної освіти оголосив Всеукраїнський флешмоб «Військові обереги Святого Миколая», який відбудеться в рамках Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Військові обереги від Святого Миколая». Він проходить з 1 по 20 грудня в дистанційному форматі.

Як повідомляє Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього», до участі в заході запрошують вихованців (учнів) закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти України віком від 6 до 18 років (включно).

Обереги можуть бути трьох видів:

вишиванка – сорочка для захисника чи захисниці;

рушник;

на зап’ястя (браслет або манжет).

Готовий оберіг потрібно сфотографувати й розмістити у себе на сторінці в соцмережі та на сторінці закладу позашкільної освіти або гуртка з хештегом #оберегисвятогомиколая та надіслати одну світлину оберега на адресу mikolay.oberig@gmail.com до 20 грудня.

Коли ви будете писати свій особистий лист до Святого Миколая, не забудьте про найзаповітніше бажання всіх справжніх українців – ПЕРЕМОГИ!

Най Святий Миколай нам допомагає! Слава Україні!