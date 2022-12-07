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Кременчук, Культура, Афіша

Легендарні Probass Hardi виступатимуть у Кременчуці з благодійним туром університетами України

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 190

 

Концерт відбудеться 9 грудня

9 грудня у Кременчуцькому національному університеті ім.Михайла Остроградського виступить гурт Probass Hardi. Автори хіта «Доброго вечора, ми з України» виступатимуть в рамках благодійного туру університетами України. 

Лідер Артем Ткаченко зауважив, що рідне місто Кременчук стане передостаннім містом. Заключним стане — столиця. 

— Не дивлячись на постійні перешкоди з тривогами, обстрілами, попри відсутність світла та зв'язку ми продовжуємо наш тур університетами та вже об'їздили майже всю Україну!

Ще понад сто років тому студенти чи ненайбільше відстоювали право незалежності України, стали основною силою революції на граніті та гідності. Ми дякуємо їм за те, що вони обрали навчатись в українських вишах навіть під час війни, планують своє майбутнє тут і зараз роблять все можливе для перемоги, а скоро вони будуть будувати нову країну.

Деякі концерти проводились під генератори, чи у бомбосховищах, на інших виступах студенти очікували нас годинами, бо була оголошена тривога, але незважаючи ні на що тисячі студентів з усієї України підтримали бійців ЗСУ та прийшли на події у Сумах, Харкові, Тернополі, Рівному, Луцьку, Вінниці, Чернівцях та Івано-Франківську. В Одесі ми провели онлайн концерт для студентів міста на території стадіону «Чорноморець», який досі доступний для перегляду на нашому каналі. Скоро на ньому з'явиться відео про тур де ми покажемо як долали всі перешкоди та як студенти з усієї країни допомогли бійцям на фронті!

Тур продовжується вже 7 грудня ми відіграємо концерт у Переяславі в університеті Григорія Сковороди, зустрічаємось 9 грудня у рідному Кременчуці в національному університеті Михайла Остроградського та завершуємо тур цього року концертом для студентів Києва в червоному корпусі національного університету Шевченка! — написав Артем. 

Вже зараз можна долучитись до збору будь-якою сумою донату

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Автор: Альона Душенко
Теги: Артем Ткаченко Probass ? Hardi
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