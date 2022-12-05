Що робити кременчужанам, у яких постійно немає світла

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 150

Спеціалісти, які впроваджують відключення електроенергії не повною мірою володіють інформацією про ситуацію, яка склалася в тому чи іншому населеному пункті

Треба звертатися до органів місцевого самоуправління. Опікуватися за те, щоб відключення та надання електроенергії було рівномірним повинна Мерія міста або селищна Рада. Спеціалісти, які впроваджують відключення електроенергії не повною мірою володіють інформацією про ситуацію, яка склалася в тому чи іншому населеному пункті. Про це повідомляє керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— У кожному населеному пункті є комунальне підприємство, яке відповідає за роботу енергетичних кампаній. Тому, будь-ласка звертайтеся до органів місцевого самоуправління, подавайте списки, заяви й вони будуть розглядати їх і відповідні засоби й способи регулювань будуть уже спідні наради й результат з Полтава обленерго, для того, щоб споживання електроенергії в містах і селищах було більш рівномірним. Ми своєю чергою також долучаємось завжди до цієї роботи, але наше основне завдання підтримати наших виробників, щоб люди мали роботу, — повідомив Олег Лєднік.