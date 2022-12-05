Що робити кременчужанам, у яких постійно немає світла

Спеціалісти, які впроваджують відключення електроенергії не повною мірою володіють інформацією про ситуацію, яка склалася в тому чи іншому населеному пункті
Треба звертатися до органів місцевого самоуправління. Опікуватися за те, щоб відключення та надання електроенергії було рівномірним повинна Мерія міста або селищна Рада. Спеціалісти, які впроваджують відключення електроенергії не повною мірою володіють інформацією про ситуацію, яка склалася в тому чи іншому населеному пункті. Про це повідомляє керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер