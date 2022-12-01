У Полтаві водій ВАЗа збив пішохода

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Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 30 листопада, близько 16.40, на вулиці Михайла Грушевського в обласному центрі. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ-21013, під керуванням місцевого 33-річного водія допустив наїзд на 44-річного полтавця.

Унаслідок ДТП пішохода із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні.

— За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що ДТП сталося у темну пору доби, адже зараз темніє дуже рано, а вуличне освітлення зазвичай вимкнуте. Отже, водіям та пішоходам при переході дороги треба бути дуже обережними. Наше видання нещодавно писало, як далеко видно пішохода у темряві.