У Полтаві водій ВАЗа збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 30 листопада, близько 16.40, на вулиці Михайла Грушевського в обласному центрі. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ-21013, під керуванням місцевого 33-річного водія допустив наїзд на 44-річного полтавця.
Унаслідок ДТП пішохода із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні.
Варто зазначити, що ДТП сталося у темну пору доби, адже зараз темніє дуже рано, а вуличне освітлення зазвичай вимкнуте. Отже, водіям та пішоходам при переході дороги треба бути дуже обережними. Наше видання нещодавно писало, як далеко видно пішохода у темряві.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер