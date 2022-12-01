«Медіабронік» запрошує в «Школу виживання»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Уже сьогодні 1 грудня о 16.15 цікавий і унікальний спікер Голова ГО Української жіночої варти Олена Білецька поділиться з нами знаннями, здатними зберегти життя у цей непростий час.

Це буде вступне заняття другого модулю проєкту «Медіабронік» присвяченого принципам виживання.

Зустріч передбачає блок питань і відповідей. Ми маємо велике прохання ставити ці питання в чаті, а не з голосу.

Чекаємо на вас сьогодні 1 грудня о 16.15 за посиланням, розміщеним нижче.

Topic: Медіабронік ІІ модуль Принципи виживання. Олена Білецька

Time: Dec 1, 2022 04:15 PM Kyiv

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Meeting ID: 577 685 9552

Passcode: n1hz4A

Zoom Video (https://us05web.zoom.us/j/5776859552?pwd=K3pHdDdXaHBlRlhiSFptVVFkWi9BUT09)