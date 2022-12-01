«Медіабронік» запрошує в «Школу виживання»

Уже сьогодні 1 грудня о 16.15 цікавий і унікальний спікер Голова ГО Української жіночої варти Олена Білецька поділиться з нами знаннями, здатними зберегти життя у цей непростий час.
Це буде вступне заняття другого модулю проєкту «Медіабронік» присвяченого принципам виживання.
Зустріч передбачає блок питань і відповідей. Ми маємо велике прохання ставити ці питання в чаті, а не з голосу.
Чекаємо на вас сьогодні 1 грудня о 16.15 за посиланням, розміщеним нижче.
Topic: Медіабронік ІІ модуль Принципи виживання. Олена Білецька
Time: Dec 1, 2022 04:15 PM Kyiv
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/5776859552?pwd=K3pHdDdXaHBlRlhiSFptVVFkWi9BUT09
Meeting ID: 577 685 9552
Passcode: n1hz4A
Zoom Video (https://us05web.zoom.us/j/5776859552?pwd=K3pHdDdXaHBlRlhiSFptVVFkWi9BUT09)
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