Вибитий зуб та кулачні бої: «Кременчук» переміг «Берсерків»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 162

Вчора, 30 листопада, хокейний клуб «Кременчук» не відчув проблем у суперництві з ослабленим складом «Берсерків» і втретє у сезоні переміг опонента – 7:1. Харків’яни намагалися проявити себе на останніх секундах у бійці «два на два», але теж не досягли успіху. Команда Олександра Савицького перервала серію поразок у листопаді, підтягнувшись до лідерів на відстані двох очок.

«Харківські Берсерки» – «Кременчук» – 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – Андрющенко (Максименко, Федоров), 14:14. 0:2 – Тимченко (Гніденко, Брага), 16:13. 0:3 – Лялька (Матусевич), 17:16. 0:4 – Лялька (Кривошапкін, Сенік), 23:47. 1:4 – Осадчий (Мельников), 27:26. 1:5 – Сенік (Матусевич, Лялька), 37:06. 1:6 – Сібілевич (Савицький, Максименко), 37:22. 1:7 – Брага (Варава, Андрющенко), 58:45.

«Берсерки»: Дьяченко; Матвієнко – Мельник, Кльонов – Мельников; Омельчук – Секірко – Безуглий, Бондарцев – Осадчий – Деревянко, Горбунов – Мазур – Соляник. В.о. головного тренера – Павло Легачев.

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Брага – Гніденко – С.Тимченко; Геворкян – Федоров – Б.Андрющенко; Сібілевич – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Арбітри – В.Мельничук, В.Торяник, лайнсмени – М.Кочура, Д.Кузьменко.

Інспектор – О.Лускань (Київ).

Кидки: 8 (3+3+2) – 45 (17+17+12).

Штраф: 22 – 16.

«Берсерки» в номінально домашньому матчі не змогли виставити навіть три повні п’ятірки й це відгукнулося черговою поразкою команди Павла Легачева. Не сказати, що харків’яни виходили на поєдинок, як ягнята на заклання, але шансів у зустрічі з нещодавнім учасником єврокубка «Кременчуком» у господарів за таких розкладів було мінімум. Як наслідок, всього 8 кидків по воротам Кучера за три періоди дуже чітко ілюструють розстановку сил у грі. При цьому головне завдання – забити вперше за чотири зустрічі, «Берсерки» виконали й цей факт відзначив після матчу коуч приймаючої сторони. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Цікаво, що за пів хвилини до кінця поєдинку «Берсерки» спровокували бійку «два на два» (у кулачній сутичці зійшлися Бондарцев та Сенік, а також Горбунов та Абдуллаєв), але й тут «Кременчук» виявився спритним супротивником і дав відсіч опонентам.

Що стосується результативних дій, так у «Кременчука», як і належить лідеру, чергові 3 (2+1) очки за системою «гол+пас» набрав Віталій Лялька і цей доробок допоміг «дев’ятці» «Кременчука» закріпитися серед найкращих бомбардирів чемпіонату України з 23 (13+10) очками.