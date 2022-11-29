Кременчужани вибороли нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який відбувся 26-27 листопада у Черкасах. Про це йдеться на сайті Федерації греко-римської боротьби.
Команда Полтавської області, яка складається з кременчужан, посіла 2 командне місце. Під керівництвом тренерів Анатолія Коханевича та Олександра Дронова спортсмени завоювали такі нагороди:
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер