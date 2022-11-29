Кременчужани вибороли нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 99

Кременчужани вибороли нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який відбувся 26-27 листопада у Черкасах. Про це йдеться на сайті Федерації греко-римської боротьби.

Команда Полтавської області, яка складається з кременчужан, посіла 2 командне місце. Під керівництвом тренерів Анатолія Коханевича та Олександра Дронова спортсмени завоювали такі нагороди: