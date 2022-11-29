Як правильно обрати павербанк, щоб не нашкодити смартфону

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 139

Слід пам'ятати, що неправильне використання пристрою або погана якість девайсу може зіпсувати акумулятор мобільного телефону

В умовах постійних відключень електроенергії павербанки набули неабиякої популярності, адже вони допомагають вчасно підзарядити смартфони й довше залишатися на зв'язку. Але слід пам'ятати, що неправильне використання пристрою або низька якість девайсу може зіпсувати акумулятор мобільного телефону.

Ось кілька рекомендацій, як не нашкодити смартфону: