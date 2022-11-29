Як правильно обрати павербанк, щоб не нашкодити смартфону
Сьогодні, 07:45
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Слід пам'ятати, що неправильне використання пристрою або погана якість девайсу може зіпсувати акумулятор мобільного телефону
В умовах постійних відключень електроенергії павербанки набули неабиякої популярності, адже вони допомагають вчасно підзарядити смартфони й довше залишатися на зв'язку. Але слід пам'ятати, що неправильне використання пристрою або низька якість девайсу може зіпсувати акумулятор мобільного телефону.
Ось кілька рекомендацій, як не нашкодити смартфону:
- Слід пам'ятати, що дешеві блоки живлення від сумнівного виробника можуть зіпсувати батарею при тривалому використанні.
- Будь-який зовнішній акумулятор повинен мати захист від перезаряджання. Якщо його нема, то від'єднуйте пристрій, як тільки батарея зарядиться на 90-95%.
- Бажано не використовувати павербанки з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не надійного бренду. Швидке заряджання може надати на телефон занадто багато енергії й спричинити пошкодження акумулятора.
- Що більша місткість пристрою, то краще. У павербанків завжди є мінімальний саморозряд батареї, проте з часом характеристики погіршуються, тому краще вибирати акумулятор із запасом у 20-30%. Але слід пам'ятати, що чим більша ємність батареї, тим більші вага та розмір павербанку.
- Вибирайте пристрій із кількома вихідними USB-роз'ємами. Так зручніше буде його використовувати.
- Павербанки заряджаються від мережі двома способами — через USB Type-C та Micro-USB та від сонячної енергії. Перший спосіб не дає можливість швидкої зарядки, а другий не надто практичний. Тому найкраще вибирати пристрій, що підтримує два способи заряджання, аби була альтернатива.
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