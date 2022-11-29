журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Споживач

Як правильно обрати павербанк, щоб не нашкодити смартфону

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 139

 

Слід пам'ятати, що неправильне використання пристрою або погана якість девайсу може зіпсувати акумулятор мобільного телефону

В умовах постійних відключень електроенергії павербанки набули неабиякої популярності, адже вони допомагають вчасно підзарядити смартфони й довше залишатися на зв'язку. Але слід пам'ятати, що неправильне використання пристрою або низька якість девайсу може зіпсувати акумулятор мобільного телефону.

Ось кілька рекомендацій, як не нашкодити смартфону:

  • Слід пам'ятати, що дешеві блоки живлення від сумнівного виробника можуть зіпсувати батарею при тривалому використанні.
  • Будь-який зовнішній акумулятор повинен мати захист від перезаряджання. Якщо його нема, то від'єднуйте пристрій, як тільки батарея  зарядиться на 90-95%.
  • Бажано не використовувати павербанки з можливістю швидкої зарядки, якщо вони не надійного бренду. Швидке заряджання може надати на телефон занадто багато енергії й спричинити пошкодження акумулятора. 
  • Що більша місткість пристрою, то краще. У павербанків завжди є мінімальний саморозряд батареї, проте з часом характеристики погіршуються, тому краще вибирати акумулятор із запасом у 20-30%. Але слід пам'ятати, що чим більша ємність батареї, тим більші вага та розмір павербанку.
  • Вибирайте пристрій із кількома вихідними USB-роз'ємами. Так зручніше буде його використовувати.
  • Павербанки заряджаються від мережі двома способами — через USB Type-C та Micro-USB та від сонячної енергії. Перший спосіб не дає можливість швидкої зарядки, а другий не надто практичний. Тому найкраще вибирати пристрій, що підтримує два способи заряджання, аби була альтернатива.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: павербанк заряд батареї
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх