«Приват Банк» збільшив ліміти на зняття готівки до 20 тисяч грн.

У «Приват Банку» збільшили ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток всіх українських банків до 20 тисяч грн. Про це повідомила пресслужба фінансової установи на своїй facebook-сторінці. Таку суму можна отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію. Повторно зняти кошти можливо через 3 години.
Мапу розташування банкоматів можна знайти за посиланням.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер