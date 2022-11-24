«Приват Банк» збільшив ліміти на зняття готівки до 20 тисяч грн.

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 86

Операцію можна повторити через три години

У «Приват Банку» збільшили ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток всіх українських банків до 20 тисяч грн. Про це повідомила пресслужба фінансової установи на своїй facebook-сторінці. Таку суму можна отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію. Повторно зняти кошти можливо через 3 години. Мапу розташування банкоматів можна знайти за посиланням.

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