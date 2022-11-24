Кременчужан закликали увімкнути звуки оповіщень на телефоні

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 214

Кременчужан попередили про тимчасові проблеми з роботою звукових сирен систем оповіщення. Служба допомоги мера кременчужанам закликала на цей час використовувати мобільні додатки, телеграм канали, FM - радіо, які сповіщають про повітряну тривогу - до відновлення електропостачання.

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