У Кременчуці - черги до магазинів та АЗС

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Оплатити товар та паливо можна лише готівкою

У Кременчуці - черги на АЗС та у магазини. Магазини працюють не всі. У відкриті - пускають лише певну кількість людей.

Також великі черги спостерігаються на автозаправних станціях.

Оплатити товар та паливо можна лише готівкою.

Очільник Полтавської РВА Дмитро Лунін надав список адрес АЗС області, які продовжують працювати:

Полтава:

BVS

вул. Зіньківська,19Б;

вул. Південна, 8А;

с. Івашки, вул. Київська, 1А.

вул. Зіньківська,19Б; вул. Південна, 8А; с. Івашки, вул. Київська, 1А. ОККО

вул. Сінна, 42;

с. Супрунівка, дорога Київ-Харків;

вул. Київське шосе, 29А;

вул. Половки, 85.

вул. Сінна, 42; с. Супрунівка, дорога Київ-Харків; вул. Київське шосе, 29А; вул. Половки, 85. Автотранс

вул. Ковпака, 15.

вул. Ковпака, 15. WOG

вул. Серьогіна, 2А;

с. Супрунівка, вул. Київська, 4В;

с. Говтвянчик, вул. Київське шосе, 1.

Терешківська громада:

БРСМ

с. Копили, вул. Стрельнікова, 1В.

Кременчук:

BVS

вул. Київська, 62;

наб. Дніпрова, 6А.

вул. Київська, 62; наб. Дніпрова, 6А. ОККО

просп. Лесі Українки, 97.

просп. Лесі Українки, 97. WOG

вул. Ярмаркова, 7К;

просп. Свободи, 7Б.

Кам'янопотоківська громада:

BVS

с. Білецьківка, вул. Центральна, 2А.

Миргород:

BVS

вул. Котляревського, 3Б.

вул. Котляревського, 3Б. WOG

вул. Комишнянська, 141.

Лубни:

BVS

пр. Володимирський, 80/1.

Чутове:

БРСМ

вул. Короленка, 8.

Машівська громада:

BVS

с. Селещина, вул. Миру, 4Б.

Карлівка:

BVS

вул. Полтавський Шлях, 179.

Пирятин:

WOG

Пирятин, автодорога М-03

Пирятин, автодорога М-03 BVS

с. Олександрівка, вул. Миру, 2.

с. Олександрівка, вул. Миру, 2. ОККО

вул. Європейська, 171.

Гребінка:

BVS

пров. Пирятинський, 32Б.

Гадяч:

BVS

вул. Лохвицька, 34.

Диканька:

BVS

вул. Пушкіна, 22А.

Заводське:

BVS

вул. Ватутіна, 59о.

Зіньків:

BVS

вул. Воздвиженська, 8.

Глобине:

BVS

вул. Гагаріна, 2а/1.

Хорольська громада: