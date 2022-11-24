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У Кременчуці - черги до магазинів та АЗС

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 189

 Оплатити товар та паливо можна лише готівкою

У Кременчуці - черги на АЗС та у магазини. Магазини працюють не всі. У відкриті - пускають лише певну кількість людей.

Також великі черги спостерігаються на автозаправних станціях.

 

Оплатити товар та паливо можна лише готівкою.

Очільник Полтавської РВА Дмитро Лунін надав список адрес АЗС області, які продовжують працювати:

Полтава:

  • BVS
    вул. Зіньківська,19Б;
    вул. Південна, 8А;
    с. Івашки, вул. Київська, 1А.
  • ОККО
    вул. Сінна, 42;
    с. Супрунівка, дорога Київ-Харків;
    вул. Київське шосе, 29А;
    вул. Половки, 85.
  • Автотранс
    вул. Ковпака, 15.
  • WOG
    вул. Серьогіна, 2А;
    с. Супрунівка, вул. Київська, 4В;
    с. Говтвянчик, вул. Київське шосе, 1.

Терешківська громада:

  • БРСМ
    с. Копили, вул. Стрельнікова, 1В.

Кременчук:

  • BVS
    вул. Київська, 62;
    наб. Дніпрова, 6А.
  • ОККО
    просп. Лесі Українки, 97.
  • WOG
    вул. Ярмаркова, 7К;
    просп. Свободи, 7Б.

Кам'янопотоківська громада:

  • BVS
    с. Білецьківка, вул. Центральна, 2А.

Миргород:

  • BVS
    вул. Котляревського, 3Б.
  • WOG
    вул. Комишнянська, 141.

Лубни:

  • BVS
    пр. Володимирський, 80/1.

Чутове:

  • БРСМ
    вул. Короленка, 8.

Машівська громада:

  • BVS
    с. Селещина, вул. Миру, 4Б.

Карлівка:

  • BVS
    вул. Полтавський Шлях, 179.

Пирятин:

  • WOG
    Пирятин, автодорога М-03
  • BVS
    с. Олександрівка, вул. Миру, 2.
  • ОККО
    вул. Європейська, 171.

Гребінка:

  • BVS
    пров. Пирятинський, 32Б.

Гадяч:

  • BVS
    вул. Лохвицька, 34.

Диканька:

  • BVS
    вул. Пушкіна, 22А.

Заводське:

  • BVS
    вул. Ватутіна, 59о.

Зіньків:

  • BVS
    вул. Воздвиженська, 8.

Глобине:

  • BVS
    вул. Гагаріна, 2а/1.

Хорольська громада:

  • WOG
    с. Староаврамівка, вул. Глибокодолинська, 27А.
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Автор: Олеся Данилова
Теги: АЗС черги
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