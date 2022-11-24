У Кременчуці - черги до магазинів та АЗС
Сьогодні, 12:59
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Оплатити товар та паливо можна лише готівкою
У Кременчуці - черги на АЗС та у магазини. Магазини працюють не всі. У відкриті - пускають лише певну кількість людей.
Також великі черги спостерігаються на автозаправних станціях.
Оплатити товар та паливо можна лише готівкою.
Очільник Полтавської РВА Дмитро Лунін надав список адрес АЗС області, які продовжують працювати:
Полтава:
- BVS
вул. Зіньківська,19Б;
вул. Південна, 8А;
с. Івашки, вул. Київська, 1А.
- ОККО
вул. Сінна, 42;
с. Супрунівка, дорога Київ-Харків;
вул. Київське шосе, 29А;
вул. Половки, 85.
- Автотранс
вул. Ковпака, 15.
- WOG
вул. Серьогіна, 2А;
с. Супрунівка, вул. Київська, 4В;
с. Говтвянчик, вул. Київське шосе, 1.
Терешківська громада:
- БРСМ
с. Копили, вул. Стрельнікова, 1В.
Кременчук:
- BVS
вул. Київська, 62;
наб. Дніпрова, 6А.
- ОККО
просп. Лесі Українки, 97.
- WOG
вул. Ярмаркова, 7К;
просп. Свободи, 7Б.
Кам'янопотоківська громада:
- BVS
с. Білецьківка, вул. Центральна, 2А.
Миргород:
- BVS
вул. Котляревського, 3Б.
- WOG
вул. Комишнянська, 141.
Лубни:
- BVS
пр. Володимирський, 80/1.
Чутове:
Машівська громада:
- BVS
с. Селещина, вул. Миру, 4Б.
Карлівка:
- BVS
вул. Полтавський Шлях, 179.
Пирятин:
- WOG
Пирятин, автодорога М-03
- BVS
с. Олександрівка, вул. Миру, 2.
- ОККО
вул. Європейська, 171.
Гребінка:
- BVS
пров. Пирятинський, 32Б.
Гадяч:
Диканька:
Заводське:
Зіньків:
- BVS
вул. Воздвиженська, 8.
Глобине:
Хорольська громада:
- WOG
с. Староаврамівка, вул. Глибокодолинська, 27А.
Автор: Олеся Данилова
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