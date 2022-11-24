У Кременчуці організовано підвіз води (адреси)

Кременчукводоканал організував підвезення питної води до шкіл міста, там її можна набрати всім бажаючим.
Робитимуть, при потребі, кілька ходок, до 17:00.
Адреси:
Школа №17, вул. Тараса Бульби, 14
Школа №8, вул. Тараса Бульби, 6
Школа №31, вул. Героїв України, 39а
Школа №12, вул. Володимира Великого, 52
Школа №15, квт 278
Школа №25, вул. Гвардійська, 16
Школа №21, вул. Чкалова, 217
Школа №30, вул. Олега Кошового, 3
Школа №3, вул. Мічуріна, 28
Школа №19, вул. Шевченка, 58/69
Школа №11, вул. Першотравнева, 53
Ліцей №4, вул. Першотравнева, 13
Школа №16, вул. Велика набережна, 37
Школа №9, вул. Приходька, 38/5
Школа №6, вул. Олександра Білаша, 32
Школа №22, вул. Шкільна, 16
Школа №23, вул. Олександрійська, 18
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер