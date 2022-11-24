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У Кременчуці організовано підвіз води (адреси)

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 192

 Розвозить Кременчукводоканал

Кременчукводоканал організував підвезення питної води до шкіл міста, там її можна набрати всім бажаючим. 

Робитимуть, при потребі, кілька ходок, до 17:00.

Адреси:

Школа №17, вул. Тараса Бульби, 14

Школа №8, вул. Тараса Бульби, 6

Школа №31, вул. Героїв України, 39а

Школа №12, вул. Володимира Великого, 52

Школа №15, квт 278

Школа №25, вул. Гвардійська, 16

Школа №21, вул. Чкалова, 217

Школа №30, вул. Олега Кошового, 3

Школа №3, вул. Мічуріна, 28

Школа №19, вул. Шевченка, 58/69

Школа №11, вул. Першотравнева, 53

Ліцей №4, вул. Першотравнева, 13

Школа №16, вул. Велика набережна, 37

Школа №9, вул. Приходька, 38/5

Школа №6, вул. Олександра Білаша, 32

Школа №22, вул. Шкільна, 16

Школа №23, вул. Олександрійська, 18



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Автор: Олеся Данилова
Теги: вода
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