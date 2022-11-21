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Майже 800 тисяч справ зберігається в 9 установах трудового архіву Кременчуччини

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 208

 

Трудовий архів функціонує в умовах війни та забезпечує зберігання документів ліквідованих та реорганізованих підприємств

Трудовий архів Кременчуцького району функціонує в умовах повномасштабної  війни та забезпечує зберігання документів про стаж роботи та заробіток працівників ліквідованих та реорганізованих підприємств.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Трудовий архів, а це документи про стаж роботи та заробіток працівників, працює та забезпечує зберігання документів і видачу потрібних довідок та копій, — зазначив керівник Кременчуцької РВА.

У трудових архівах району зберігається майже 800 тисяч справ з архівними документами про трудовий стаж та розмір заробітної плати працівників ліквідованих та реорганізованих підприємств.

У Кременчуцькому районі існує 9 установ, де зберігаються ці документи.

Окрім архівного відділу районної військової адміністрації це трудові архіви:

  • Кременчуцької районної ради (обслуговує Кам’янопотоківську та Пришибську сільські територіальні громади);
  • Глобинської міської територіальної громади (додатково обслуговує Градизьку СТГ);
  • Горішньоплавнівської міської територіальної громади;
  • Козельщинської сільської територіальної громади (додатково обслуговує Новогалещинську СТГ);
  • Кременчуцької міської територіальної громади;
  • Омельницької сільської територіальної громади;
  • Піщанської сільської територіальної громади;
  • Семенівської сільської територіальної громади (додатково обслуговує Оболонську СТГ).

Як повідомляє начальник архівного відділу Кременчуцької РВА Сергій Качковський, у перспективі планується відцифрувати усі архівні справи. Наразі налагоджується зв'язок з німецьким благодійним фондом щодо надання допомоги у придбанні фотосканувального обладнання та носіїв пам’яті.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА архів стаж
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