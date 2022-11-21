Майже 800 тисяч справ зберігається в 9 установах трудового архіву Кременчуччини

Трудовий архів функціонує в умовах війни та забезпечує зберігання документів ліквідованих та реорганізованих підприємств
Трудовий архів Кременчуцького району функціонує в умовах повномасштабної війни та забезпечує зберігання документів про стаж роботи та заробіток працівників ліквідованих та реорганізованих підприємств.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
У трудових архівах району зберігається майже 800 тисяч справ з архівними документами про трудовий стаж та розмір заробітної плати працівників ліквідованих та реорганізованих підприємств.
У Кременчуцькому районі існує 9 установ, де зберігаються ці документи.
Окрім архівного відділу районної військової адміністрації це трудові архіви:
Як повідомляє начальник архівного відділу Кременчуцької РВА Сергій Качковський, у перспективі планується відцифрувати усі архівні справи. Наразі налагоджується зв'язок з німецьким благодійним фондом щодо надання допомоги у придбанні фотосканувального обладнання та носіїв пам’яті.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер