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Гідна гра не допомогла «Кременчуку» уникнути другої поразки в єврокубку

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 336

 Сьогодні кременчуцька команда зіграє третій матч у Континентальному кубку 

Вчора, 19 листопада, хокейний клуб «Кременчук» дав справжній бій віце-чемпіону Словаччини, але у третьому періоді за рахунку 3:3 не зміг реалізувати п’ятихвилинну більшість, а потім сам собі «привіз» гол, який виявився визначальним. В результаті «Нітра» здобула другу перемогу в півфінальному раунді Континентального кубка, а «Кременчук» програв із негарним рахунком…

«Нітра» (Словаччина) – «Кременчук» (Україна) – 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)

Шайби: 1:0 – Кніш, 9:08. 2:0 – Тврдон (Донагей, Дюк, – більш.), 13:33. 2:1 – Лялька (більш.), 17:03. 2:2 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін, – більш.), 29:21. 3:2 – Балаж (Тврдон, Сварни, – більш.), 34:19. 3:3 – Ратушний (Німенко, Середницький, – більш.), 40:49. 4:3 – Балаж (Сікора), 49:59. 5:3 – Кніш (Міклуха, Бодак), 53:32. 6:3 – Пупак (Балаж), 54:34. 7:3 – Чедерлі (Балаж, – більш.), 58:33.

«Нітра»: Хонзік; Мезей – Донагей, Еркампс – Гайдос, Сварни – Бодак, Пупак; Сікора – Дюк – Моррісон, Тврдон – Балаж – Чедерлі, Соленський – Бунчіч – Молнар, Пекарчік – Кніш – Лачка, Міклуха. Тренер – Томаш Чренко.

«Кременчук»: Захарченко; Матусевич – Гребеник, Ратушний – Кругляков, Максименко – Варава, Ігнатенко; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Середницький – Целегородцев – С.Тимченко, Геворкян – Німенко – Брага, Сібілевич – Андрющенко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

Арбітри – Я.Фуре (Франція), М.Зак (Словаччина).

Кидки: 44 (13+12+19) – 25 (9+9+7).

Штраф: 35 – 14.

19 листопада. Нітра. Арена «Тіпспорт». 1 690 глядачів.

Драматичний поєдинок, у якому «Кременчук» добряче налякав «Нітру» на її майданчику, але створити сенсацію не вистачило потужності та досвіду.

По ходу зустрічі віце-чемпіону України героїчно довелося наздоганяти авторитетного суперника з досвідченим Браніславом Мезеєм та юним обдаруванням Адамом Сікорою у складі, і в якийсь момент «кременчужани» дивовижно відігралися після 0:2 та 2:3. Двічі Віталій Лялька та Євген Ратушний відзначилися у більшості та подарували своїй команді шанс на сприятливий результат, але у заключному відрізку матчу підопічні Олександра Савицького засмутили своїх шанувальників.

За рахунку 3:3 канадський легіонер «Нітри» Рід Дюк не за правилами «припечатав» до борту Давида Сібілевича та отримав законні 5+20 хвилин штрафу. Однак шикарна можливість реалізувати четверту більшість у матчі і вийти вперед була бездарно змарнована. Коли ж «Нітра» вистояла і команди знову заграли у рівних складах, «кременчужани» виявилися надламаними і в невинній ситуації «обрізалися» у своїй зоні, що призвело до четвертої шайби, а потім на “автоматі” до 5, 6 та 7…

У неділю, 20 листопада, “Кременчук” проведе заключний поєдинок у півфіналі Континентальному кубку проти італійського “Асіаго”. У разі перемоги українців у три та більше шайб «помаранчево-чорні» збережуть теоретичні шанси на другу путівку до «Фіналу Чотирьох».

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХК Нітра
Теги: хокей ХК Кременчук Континентальний кубок
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