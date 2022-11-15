У Кременчуці затвердили граничні суми витрат на закупівлю товарів та техніки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 374

У Кременчуці затвердили граничні суми витрат. Відповідне рішення затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 11 листопада.

Згідно з документом, автомобілі, меблі, техніка та обладнання, яке закуповують органи місцевого самоврядування та установи, що утримуються коштом міського бюджету, не повинні перевищувати певних сум. Приміром, вартість автомобіля для керівників органів місцевого самоврядування має бути не дорожче 965 тис. гривень; мобільний телефон — не дорожче 8 тис. гривень, комп'ютер — 37 тис. гривень, апаратура для службових потреб — 40 тис. гривень (детальніше — у таблиці).

У пояснювальній записці до документа вказано, що такі суми затверджені з урахуванням індексу споживчих цін у 2021 році.

Нагадаємо, на цій же сесії Кременчуцької міськради було ухвалене рішення про виділення зі стабілізаційного фонду понад 500 тис. гривень на закупівлю техніки для оснащення укриття виконкому.

Також депутати погодили виділення коштів на закупівлю автомобільних радіостанцій, акумуляторів та кабелів (299,5 тис. гривень) та Starlink Internet UTA-211 (64 тис. гривень).